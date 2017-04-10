反駁柯P 星國學者李德紘：新加坡是老鷹不是金絲雀

圖為台北市長柯文哲（見圖）9日出席政治週刊「新新聞」舉行的系列社慶演講，談話中對不少國家提出批評。（中央社）

台北市長柯文哲批評了香港、新加坡，到目前為止並不覺得失言，還說自己講的是真心話，新加坡學者對此反駁說，新加坡人是老鷹，不是金絲雀，並批柯以局外人眼光看新加坡，沒有真正理解新加坡人。

聯合早報報導，來自台灣但已入星籍的新加坡國大土木工程系教授李德紘受訪時表示，柯文哲向來快人快語，喜怒容易形於色。柯文哲的金絲雀說法，只是反映他以局外人的眼光看星國社會，並沒有真正瞭解當地人。

李德紘解釋，新加坡政府擁有強而有力的政府，所以外地人會認為新加坡人被保護得很好，因此被指是鳥籠裡的金絲雀；而金絲雀在台灣是拿來觀賞用的，因此柯是暗指新加坡人沒有經過大風浪，無法出外競爭。

李德紘還說：「柯文哲可能認為新加坡人都是乖乖牌，但其實新加坡人對於社會議題並非沒有意見的，只不過大家可以用理性討論各種議題，這是很珍貴的一點。我覺得新加坡人並非金絲雀而是老鷹，因為新加坡人是有競爭力的，但是有競爭力和出不出去競爭是兩回事。」

不過，也有新加坡學者正面看待柯文哲的言論。新加坡南洋理工大學兼任高級研究員胡逸山幽默地說：「其實金絲雀很好啊，難道要當烏鴉不成？有那麼多國家朝思暮想就是要成為金絲雀。」

他認為柯文哲話裡有兩個重點，首先金絲雀是較稀有的，珍貴的鳥類；其次「鳥籠」指島國新加坡的活動空間有限，也經不起大自然的考驗。

李德紘則表示，受到保護不見得是壞事，而且新加坡人對國家有共識。他說：「台灣最自豪的是民主化，不過民主化是否促進了台灣人民之間的尊重？這點我是有疑慮的。」

(中時電子報)