枋寮砂石場違規堆事業廢棄物 遭重罰100萬並勒令停工
屏東縣環保局日前接獲舉報，指懷疑枋寮鄉中山路的砂石場，堆置事業廢棄物，因此環保局7日稽查後，今再次前往，且發現該公司未取得固定污染源操作許可，便堆置中聯公司未經處理過的礦物細料，因此今日依違反空氣污染防制法規定，處最高罰鍰上限100萬元，並勒令停工。
環保局今派員前往枋寮鄉中山路的砂石場稽查，發現該場所為欣盛企業股份有限公司，從事預拌混凝土拌合作業，經稽查員量測現場堆置礦砂7200立方公尺，屬環保署公告應申請固定污染源設置、操作許可之製程，雖已取得固定污染源設置許可，但卻還沒取得固定污染源操作許可而逕行堆置。
環保局衡量該公司進貨量遲未申請許可，認定違規情節重大，依違反空氣污染防制法規定，今日對該公司處最高罰鍰上限100萬元，並自即日起要求停工。
環保局表示，對於現場堆置的物料與來源，確認該批物料販售自中聯公司，未經處理過的礦物細料，於出貨前的毒性溶出試驗報告，遠低於有害事業廢棄物認定標準，雖對方已提出物料來源證明，但審慎起見日前已自行採樣送驗。
環保局說，為消彌民眾認為有污染鄰近農田的疑慮，今再次採集週邊土壤及地下水樣本各3點次，檢測報告預計2周出爐，目前該案已列為重點稽查對象，若民眾發現非法棄置或滲漏情節，可撥打環保局免付費專線0800066666或7351928，一同為環境把關。
(中時)
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