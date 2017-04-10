魏明谷會同水保持視察八卦山脈野溪

彰化縣長魏明谷與農委會水保局官員一行視察八卦山野溪。鐘武達攝。

彰化縣長魏明谷今天會同立委陳素月、行政院農業委員會水土保持局副局長孫明德等視察八卦山野溪工程，深入瞭解亟需改善的「員林市埔姜林坑、湖水坑」、「田中鎮復興社區」及「二水鄉廟前坑及大柳坑上游」等5處野溪現況，魏明谷當場並爭取3000萬元野溪整治經費，希望讓員林市、二水鄉及田中鎮鄰近民眾生命財產更有安全保障。

魏明谷表示，縣府重視治水防洪與交通行車安全，這次現勘員林市、田中鎮、二水鄉等5處野溪，並積極向中央水保局爭取經費，期使改善野溪排水護岸及防汛道路，也因山腳路部分地勢較低，如遇淹水等情形，田中鎮復興社區環境改善工程的農路改善後將可成為替代道路並作為防汛道路使用，增加行車的安全。

農委會水土保持局副局長孫明德表示，勘查田中鎮復興社區環境改善工程的農路後，路只施作一半，讓民眾觀感不好，確實有施作的必要。水保局後續將會與縣府、委員再行討論與合作並爭取經費，期許早日將道路打通。

魏明說說，彰化縣位處八卦山台地，屬八卦山集水區的子集水區，境內野溪計有百餘條，排水問題較為嚴重為八卦山台地逕流進入平地排水的銜接水路，因長久未做整體性的規劃考量，導致山腳路一直存在淹水問題無法解決；再者因部分野溪早期水路與道路共用情況無法解決。

為了緩解山腳路周邊長期淹水的老問題，縣府在104年度編列590萬元辦理「山坡地野溪銜接水路規劃」，目前已完成規劃。尤其是整體的排水問題，現階段排水僅以排水路拓寬方式改善已難以滿足需求，需朝向綜合治水方式研擬各項配套措施尋求改善，包括排水路整治、滯洪池減洪、截水溝分洪、上游水土保持等工程方法，以及以土地利用規劃管制、綠地保全等非工程手段之配合實施，方能有效降低洪水災害。

這次建議爭取5件工程主要施工內容為野溪排水護岸的更新，並會注重河床穩固及安全提升，為兼顧環境及民眾居家通行問題，也會一併辦理相關周邊道路AC路面重新鋪設，希望透過民眾參與所提建設計畫內容，能獲得中央認同及極力協助，為彰化縣創造更好的排水及居住環境。

(中時)