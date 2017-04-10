到古坑遊宿可免費賞螢觀星
今年因雨少乾旱導致螢火蟲也少，古坑華山上午9點15分許有約2級輕微地震，經驗豐富的咖啡農預估未來幾天有下雨的可能，有助螢量增加，華山休閒農業區發展協會宣告螢火蟲季開跑，祭出住宿可免費由專人導覽賞螢觀星。
華山國小師生組成的「阿撒不魯」薩克斯風樂團吹奏賞螢曲，為螢火蟲季譜出序曲，賞螢活動從本月15日開始到5月21日，古坑鄉長黃意玲等力邀大家來華山欣賞閃爍的夜間精靈。
華山休閒農業區理事長李契螢指出，今年天天都有賞螢活動，每天下午6點開始，周間一梯次，為了盡量不擾螢而融入自然，每梯次只接受20至25人報名，每人酌收100元，周五至周日則增加至5梯次，每15分鐘一梯。
李契螢說，華山地區螢種以黃綠螢及黑翅螢為主，今年因雨水少，目前數量零星。
栽植1公頃咖啡的老咖啡農劉慶松指出，早上有地震，加上連月悶熱，大氣壓力已累積得差不多，再依農曆節氣觀察，未來幾天有下雨的機會，屆時螢量應該會增加。
為吸引民眾上山賞螢，該協會整合區內10多家民宿業者，包括五星級的華山觀止民宿與王子大飯店等，只要住宿，就可以免費賞螢及送可愛螢火蟲燈籠，由專人導覽引領探訪自然生態。
(中時)
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