蘇花公路意外 繩索斷裂工人摔傷

吳姓工人疑因繩索斷裂，從蘇花公路邊坡摔落受傷。（李忠一翻攝照片）

公路總局第四區工程處南澳工務段在蘇花公路149.7公里的施工處，今天（10日）下午4時50分準備收工時，吳姓工人從工地沿邊坡下降，但繩索因不明原因而斷裂，吳男從30公尺高度邊坡滾下受傷，吳男已送往花蓮縣805醫院急救。

(中時)