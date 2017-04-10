防範恐攻 比利時實施更嚴格邊境檢查

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比利時從即日起實施更嚴格的邊境檢查，旅客須更早抵達機場，警方除會檢查旅客身份證件外，連未更新居留證者都可能無法通過海關。

因應歐洲恐攻事件不斷，比利時警方發布最新訊息，即日起將實施更嚴格的邊境檢查作法，比利時及歐盟公民要出發去非申根國家者，會在機場，港口及火車站面臨更多檢查。

比利時警方發言人說明，新的檢查措施包括前往美國、加拿大、非洲和亞洲以及申根地區外的其他旅遊目的地的人員，而且如果發生襲擊事件，旅行者將受到適當管控，建議所有旅客為因應新措施做好準備，並提早提前到達。

警方指出，我們認真看待所有情報，有義務徹底檢查，但從以往的經驗顯示，嚴格的檢查很少讓人錯過航班。

不過，新的邊境檢查措施作法將更謹慎，警方說明，例如未更新居留證者、或是被處於禁令需與警局聯絡者，建議在出發前盡早處理，否則可能無法通過海關。1060410

(中央社)