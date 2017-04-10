反對立委帶職參選 顏純左：貼近民意
台南市長參選人顏純左今天北上接受台北流行廣播電台主持人黃光芹專訪，他說，幕僚公布的民調顯示有接近七成民眾不支持現任立委帶職參選，只是希望讓政治人物更貼近民眾。
顏純左表示，幕僚委託山水民調公司所做的民調顯示，接近七成民眾不支持現任立委帶職參選。幕僚公布這份民調是希望真實反映民意，讓政治人物更貼近民眾。而他本人會打一場沒有攻訐謾罵的選戰，不會去攻擊黨內同志。
黃光芹也詢問顏純左為什麼要辭去副市長職務參選？另外，還準備要辭去民進黨台南市黨部主委一職嗎？
顏純左回答時表示，過去他替前台南縣長蘇煥智、陳唐山輔選，深深了解競選的辛苦；如果繼續擔任副市長，有很多時間無法妥善運用。至於民進黨市黨部主委是黨職而非公職，沒有領人民的納稅錢；況且，主委已是第2屆連任，任期只剩下1年。比起其他參選人有的是第1屆立委只當1年，情況並不一樣。
顏純左表示，如果黨內立委同志選上市長，立委職務要辦理補選，但黨部主委的職務沒有這個問題。
他說，台南縣市合併升格是由他主導完成, 所以未來在整個大台南的區域平衡上，有信心、也有能力來縮短城鄉差距，延續落實台南市長賴清德的市政規劃。1060410
(中央社)
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