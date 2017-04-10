陸籍女子來台拉皮死亡 法醫12日解剖

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中國大陸一名58歲女子來台進行臉部拉皮手術，昏迷多日後，9日死亡，嘉義地檢署檢察官今天偕同法醫相驗，將於12日解剖釐清死因。

嘉義地檢署主任檢察官林俊良表示，死者是58歲熊姓女子，她在3月15日在嘉義市接受臉部拉皮手術，術後出現血壓不穩、血氧下降等症狀，當天送醫急救，延至4月9日上午9時許死亡。

林俊良指出，熊姓婦人是由48歲的詹姓復健科醫師執行拉皮受術，地檢署檢察官姜智仁今天偕同法醫相驗，將於12日進行解剖，以釐清死因。

檢方也將訊問執行手術的詹姓復健科醫師，以及在場的陳姓護士等人，以釐清責任歸屬。

嘉義市衛生局表示，根據調查，詹姓復健科醫師雖擁有中華民國醫師執照，但在嘉義市沒有執業登記，將移送醫師懲戒委員會處分。1060410

(中央社)