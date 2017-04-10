李敏鎬有魅力 居粉絲最想見韓星榜首

我要評比

韓國文化體育觀光部與韓國文化產業交流財團今天發布的「2016-2017全球韓流狀況調查」結果指出，長腿歐巴、演員李敏鎬高居「粉絲最想見的韓星」排行榜之首。

海外粉絲最想見到的韓星第1位是李敏鎬之外，其次依序為PSY、宋仲基與宋慧喬等。

南韓「亞洲經濟」指出，此次調查自2016年10至12月，針對全球15個國家和地區的7200名粉絲進行統計後得出上述結論。

從地區來看，李敏鎬除了亞洲粉絲喜愛外，也備受中東國家粉絲追捧，而歌手鳥叔PSY則受到歐美國家粉絲的喜愛。

另外，在「人氣韓國文化內容」領域，居首的為韓餐，占比達47.1%。其次為時尚和美妝（41%）、K-POP（33.4%）。對於「韓國印象」，韓餐仍居榜首，占比達12.5%。1060410

(中央社)