澎湖村民抗爭 台電風力機組動工受阻

我要評比

繼白沙赤崁村決議反對設置後，台電今天在湖西龍門風電機組進行動工，也遭村民抗爭，幾經協調暫停動工，村民並決議，未來沒經過地方同意不得進場施工，若強行施工會引發更大抗爭。

台電施工處今天在龍門進行風力機場的動工，村民前往抗爭，包括鄉長吳政杰和縣議員成萬貫等人都前往聲援，要求台電在未解決噪音前，不得施工，否則採取更激烈抗爭。警方出動警力在現場維持秩序，所幸抗爭事態未擴大。台電最後決議暫停施工，繼續與村民溝通。

澎湖縣政府與湖西公所先後舉行2次協調會，村民一致決議未來未經地方同意不能進場施工，同時請台電與縣府等多聽取地方意見，若是強行施工，將引發更大的抗爭 。

行政院98年核定澎湖為低碳島，除了興建雲林泊子寮至澎湖龍門的台澎海底電纜外，並在104年度同意在澎湖講美2組、赤崁3組和龍門6組共11組發電量96千瓦的風力發電機組，並己完成環境評審，至今都因村民反對而遲無法動工。

澎湖設置風力發電機組，除了七美最早設置有2座風力機組外，目前包括白沙中屯和湖西南、北寮等地點，也在89年和97年間分別設置有8和6座各600和900千瓦風力發電機組，並已運轉，每年發電量達187億6500萬度，有效減少二氧化碳排放1萬5718公噸。

由於每座風力發電機組，高達67公尺，相當於20層樓高，無形之中，成為澎湖另類的新地標。1060410

(中央社)