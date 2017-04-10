舊鞋救命翻轉非洲 紀錄片EX CHANGE

公益團體「舊鞋救命協會」自2014年起發起募舊鞋送非洲活動，獲各界響應。導演周文欽將過程拍成紀錄片「EX CHANGE」，入選「2016新北市紀錄片獎」優選，影片近期公開播映。

募集活動發起人楊右任是教會志工，他和加拿大籍妻子雷可樂、牧師Allen合作，3年下來將民眾捐助的二手鞋，送往非洲肯亞、烏干達、南蘇丹等國家，讓當地小孩的雙腳遠離致命沙蚤。

楊右任、雷可樂及周文欽今天在映後座談，分享他們推動「舊鞋救命」活動的心路歷程，也以一個年輕媽媽，如何帶著女兒到非洲來改變世界的議題，探討夫妻與家庭的價值。

雷可樂說，「我們想要家人可以一起做這樣的事，不是只有楊右任自己做公益，我卻在家照顧小孩。」就因為雷可樂的支持與陪伴，「舊鞋救命」計畫才能翻轉非洲土地。

非洲肯亞與烏干達交界的山區居民，飽受寄生蟲肆虐，當地居民因沒鞋穿，腳踩進土裡，易因沙蚤鑽入人體，造成雙足潰爛，甚至致命。

楊右任與太太雷可樂，兩人在台灣的教會認識、結婚，女兒出生時，在非洲傳教的岳父來台灣，提到非洲肯亞人常被沙蚤感染導致腳部潰爛。楊右任看見了非洲兒童的需要，帶著雷可樂，自己的女兒，踏上了「舊鞋救命」行動之路。

楊右任希望凝聚大家愛心，從低門檻的舊鞋開始做善事，以一雙鞋改變非洲小孩的生命。透過與國際NGO合作，走進非洲被遺忘的角落、在赤貧孩子身上，以行動實踐愛。

幕後推手雷可樂說，她不介意楊右任賺多少錢，只要全家人聚在一起，常幫助別人，活在世上就有意義。她說，「我們想要家人可以一起做這樣的事。」

新北市府新聞局長張其強表示，每一部紀錄片都是真實的故事，因為真實，才能感動人心。每部紀錄片也都有導演說故事的觀點，所以才能與眾不同，這也是新北市紀錄片獎一貫的精神與價值。

張其強說，今年是「新北市紀錄片獎」第7年，擴大辦理，讓更多紀錄片工作者投入參與，也積極擴展影片播映的管道，讓導演可以帶著作品與觀眾交流。

「2017新北市紀錄片獎」入圍24部影片，12、13日將於府中15舉辦公開審片會，當天原場地舉行優選名單發佈會，為讓導演或有興趣的民眾，有機會觀摩與學習，公開審片會全程開放參與。1060410

(中央社)