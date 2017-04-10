三女共事一男 地下情人分不到愛跳樓身亡
三女共事一男鬧出人命！基隆市1名34歲廖姓女子，前天下午在臉書抒發情緒後，居然從麥金路六樓住處跳樓身亡。警方調查發現，與她交往的翁姓男子，坦承除了廖女以外，他還同時與其他兩位女子交往，廖女因「分不到愛」感情受挫，所以選擇走上絕路。
警方表示，翁姓男子同時與3名女子交往，簡直就是「現代陳世美」，而翁男與「正宮」女友及兒子共住七堵，同時又在安樂區租了一層套房給另外兩個女朋友住在一起。翁男表示，自己是承包商，經濟上算頗有財力，因為自己與蔡女、廖女交往曾被正宮女友抓包，所以才在安樂區租了一層樓，讓兩名女友一起分住。
但廖女在臉書上抱怨，暗指自己無法與另外兩位女子競爭，分不到翁男的愛，甚至留言寫道：「你們怎麼可以這樣對我！」字句透露絕望輕生念頭，前天留言完後沒多久，就從6樓陽台跳下，住戶聽見巨大聲響，發現廖女躺在血泊之中，經搶救仍宣告不治。
警方勘查後，未發現打鬥痕跡，廖女也沒有留下遺書，但見她手機有多通來電，循線找到翁男到案說明；警方現已報警檢察官相驗，同時聯絡廖的家人處理後事。
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