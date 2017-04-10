旅館一周兩次燒炭身亡 業者嘆真衰
基隆市仁一路上一家飯店，一周來竟發生兩起燒炭身亡案件，讓業者大嘆「真衰」。基隆市42歲陳姓男子，前晚入住該家飯店，昨天退房時仍遲遲未出現，房務人員進屋後，赫然發現陳男已在浴室內燒炭身亡，巧合的是7天前該飯店也發生燒炭尋短事件，令人毛骨悚然。
警方調查，陳男前天下午入住後曾經外出，疑似買了數包木炭後就沒再外出，直到昨天中午時，房務人員發覺他尚未退房，打電話、敲門都沒有回應，打開門後，卻發現陳男在浴室燒炭趕緊報警，消防人員趕到後，確認無送醫必要，直接通知警方介入處理
但離奇的是，上周有位同為42歲的劉姓遊覽出司機，也選擇下榻在這家飯店，最後也在浴室內燒炭尋短身亡。一周發生兩起燒炭事故，讓業者頗為頭痛，透露可能要請法師來超渡亡魂，希望藉此阻斷「輕生潮」。
警方初步勘驗，現場沒有打鬥痕跡，也未發現留有遺書等，目前已經連繫上家屬協助調查，同時報請檢察官相驗以釐清死因。
※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。
請珍惜生命，再給自己一次機會。
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(中時)
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