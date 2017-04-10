最美「櫻」姿來了 淡水天元宮吉野櫻本周盛開
春暖花開！近日氣溫回升，連日好天氣讓新北市賞櫻勝地淡水無極天元宮的吉野櫻終於盛開，今天白天天元宮周遭車水馬龍，櫻花樹前人潮更是比肩接踵，遊客爭相前往拍照，記錄下櫻花盛開美景，天元宮表示，園區吉野櫻已開花8成，本周是最佳賞櫻時刻，民眾可把握時間前往賞櫻。
天元宮表示，今年因氣候因素，園區內吉野櫻較往年遲開了半個多月，為史上最晚的一次，所幸近日天氣穩定，櫻花目前已開花約8成，近日就會全數「開好開滿」，至於民眾關心去年取代舊櫻王的新櫻王花況，目前新櫻王花開6成，本周將順利盛開。
今天雖是周一上班日，一早已有不少賞櫻民眾前往天元宮爭睹櫻花風采，周邊連外道路湧現車潮，園區內更是人潮洶湧，適逢好天氣，粉紅色吉野櫻在陽光映照下，將天元宮妝點成粉色浪漫花海，讓民眾直呼「好美！」
天元宮表示，為因應賞櫻需求，今晚起天壇燈將延遲開到晚間12點，而淡水客運的賞櫻接駁專車原定行駛至4月9日，目前已展延至23日，歡迎民眾利用時間前往賞花。
淡水警分局則表示，因應賞櫻人潮，淡水警方即日起至4月23日期間，每天8時至16時於淡金路、北新路口起至淡水區北新路3段146號實施車輛總量管制，期間禁止自小客(貨)進入，當地居民則不受限制。
淡水警指出，天元宮賞櫻期間，周邊停車位一位難求，民眾可多利用淡水客運付費接駁車從淡水捷運站前往天元宮，平日15至30分鐘一班車，例假日為8至12分鐘一班，讓賞花行程輕鬆又盡興。
(中時)
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