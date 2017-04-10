林佳龍視察虹揚橋調撥車道措施

我要評比

市長林佳龍（左二起）與交通局長王義川、警察局長陳嘉昌（左）10日下午到虹揚橋視察調撥車道試辦情形。（盧金足攝）

為改善台74線交通，中市10日下午5時至7時，首度在虹揚橋實施調撥車道措施。（盧金足攝）

為改善74線上下班交通尖峰時間交通，台中市首度實施調撥車道措施，今天（10日）下午5時至7時在西屯區虹揚橋展開，市長林佳龍和交通局長王義川、警察局長陳嘉昌到場視察調撥車道試辦情形，林佳龍對首日成效表示滿意，未來會評估擴大到全市有改善需求的道路。

連接台中工業區與市中心的虹揚橋，每逢下班尖峰時間進城方向常有壅塞，且匝道停等車流常回堵至台74快速道路主線，市府從昨天起上班日下午5時至7時試辦調撥車道。

交通局長王義川指出，虹揚橋連接台中工業區及市中心，是台灣大道最重要的替代道路，下班時間擁擠，進城車輛與出城車輛數為2：1，然而道路配置卻是2：2，進城車輛平均需等待3個交通號誌周期才能通過環中路。

長度約200公尺的朝馬路（虹揚橋）調撥車道，可供進城方向左轉環中路車輛使用，調撥車道上方設置禁止進入、車道僅准左轉通行、調撥車道起訖點等相關標誌標線，增設車道管制號誌。

林佳龍表示，虹揚橋是台中市首度試辦的調撥車道措施，用路人在實施初期行經該路段時，請依交通設施及警方指揮行駛，未來交通局會持續觀察車流狀況滾動檢討，調整環中路與朝馬路口號誌秒數及管制，有效縮短用路人停等時間。

(中時)