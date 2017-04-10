吃什麼最過敏？答案是蛋白、小麥和花生

十大過敏食物排行(本報資料照片)

你知道台灣人吃什麼最會過敏嗎？答案讓你想不到，是蛋白。

最新出爐的國人十大過敏食物排行榜，第一名蛋白，第二名小麥，第三名花生，接著是螃蟹、蜂蜜、牛奶、奇異果、杏仁、牡蠣和芝麻。

越吃越疲倦？越吃越焦慮？越吃越皮癢？很可能，你吃到過敏原了。

這些每天每天都會吃到的食物，竟然就是引起過敏反應的元凶，真相令人吃驚，更難以接受。不只如此，很多人愛吃的竹筍、櫻桃、奇異果，甚至經常用來做酵素材料的台灣之寶鳳梨，竟然也是過敏排行榜的大冠軍。

台灣人前五大過敏蔬菜排行分別是竹筍、青椒、芋頭、四季豆、蘆筍。前五大過敏水果則是奇異果、櫻桃、鳳梨、葡萄柚及香蕉。

對過敏不瞭解，不是一般人這樣，即使連專業的醫師也可能吃到過敏食物而不自知。

一名49歲麻醉科醫師，長期腹瀉，肚子絞痛，動不動就跑廁所，還常焦慮，情緒不穩，睡眠品質差，不僅工作受影響，骨瘦如柴，一百七十幾公分，體重只有五十五，到處想辦法都胖不起來，最後是健檢時透由慢性食物過敏原檢測找出原因，讓他大感意外的是，他天天都喝精力湯，以為這樣很健康，結果竟然就是這個引起過敏。

原來這位醫師牙齒咬合不正，無法咀嚼硬物，習慣用食物料理機來處理食物，精力湯是他的最愛，每天起床第一杯飲料是五顏六色的天然蔬果精力湯，由於太頻繁飲用，腸道慢性反覆刺激以致長期發炎而引發腸漏症，食物過敏原得以穿過腸壁細微破洞，進入體內各個組織器官，誘發過敏反應。

醫師接受過敏原檢測時，檢驗了一百多種食物，對將近三分之二食物產生過敏反應，除了對蛋白、米飯、芋頭、芒果等11項食物產生輕度過敏反應，對高麗菜、花椰菜、南瓜、異果等56種天然蔬果，更是出現中度至重度的過敏反應，這些都是他自認有機的精力湯裡常見的食材。

長期慢性食物過敏，身體、腸道產生慢性發炎，影響消化免疫功能，經由腸腦軸線，左右大腦情緒反應，原因是很多人飲食單一化、纖維攝取不足，讓慢性食物過敏盛行率增加，可能產生皮膚搔癢，容易疲倦、腸胃脹氣、失眠。

過敏蔬果排行(本報資料照片)

蛋白為何是國人過敏食物之首？聯安診所院長鄭乃源表示，蛋白較難消化，含蛋白製品食物相當多元，國人接觸頻率高，但蛋白的蛋白質分子較巨大，若未細嚼慢嚥或腸道微菌體不健全，易造成消化不完全的蛋白質分子進入腸道組織，更易引發過敏反應。鄭乃源提醒，若本身有腸漏症或腸道正處於發炎狀態，更需避開過敏原，以免身體長期慢性發炎、免疫機能紊亂。

「你的良藥可能是他的毒藥」，蛋白、牛奶、小麥含豐富營養成分，但若對這些食物過敏卻又長期食用，將導致腸胃持續發炎，引發更多食物過敏，甚至導致嚴重過敏反應，腹瀉、腹痛，情緒低落，容易焦慮。

食物過敏為何造成情緒問題？鄭乃源解釋，腸道是人體最大的免疫器官，是人體第二顆大腦，70%淋巴分布在腸道中，腸道中無數個「腸道微菌體」與人體腦循環、免疫系統、代謝系統息息相關。在迷走神經貫穿下，大腦與腸道緊緊相繫，一旦腸道發炎，就容易引發焦慮、憂鬱等情緒，這就是「腸腦軸線」學說。

腸道微菌體有如人體另一個器官，具有二度消化效果，回收十分之一的熱量，還能製造維生素K、B12，提高腸胃道免疫功能，抵禦外來病菌入侵。可惜國人外食多，蔬果及膳食纖維攝取量嚴重不足，腸胃道微菌體種類跟著變少，直接影響健康。

過敏症狀不止出現在皮膚，頭痛、焦慮、腹瀉、腸胃不適等症狀都可能因食物過敏所引起。聯安診所統計十大過敏症狀，第一名疲倦，比率達43.67%，其次過敏性鼻炎、腸胃脹氣、皮膚乾燥、眼睛發癢、失眠、皮膚紅疹、頭痛、黑眼圈及胃酸過多。

過敏怎麼辦？鄭乃源強調，第一是避開過敏原，降低重度過敏所引起的諸多症狀，關鍵有三：

1. 「器官檢查」：透過完整大腸鏡，全面檢測腸胃道異常，預防腸癌、胃癌。

2. 「功能檢查」：透過全套食物過敏原檢測，找出讓身體慢性發炎的過敏原，協助提升腸胃功能、促進大腦健康。

3. 「營養補充」：除了適時補充消化酵素之外，建議至少每日攝取25至30公克膳食纖維，協助腸道蠕動，幫助消化、吸收。

(中時電子報)