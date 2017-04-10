獅隊4月下旬主場賽事 許效舜、八三夭開球

許效舜下周將替獅隊開球、播報。（統一獅提供）

統一獅4月最後兩周都將擔任主場，先後在台南、澄清湖和洲際安排賽事，下周末第2波「WONDERFUL TAINAN 台南好好玩」主題周活動，獅隊在22日邀請許效舜擔任嘉賓，隔周29日則要邀請搖滾樂團「八三夭」到場開球。

獅隊下周末分別在台南及高雄澄清湖迎戰富邦悍將，繼續以推廣台語文化為主題安排相關活動，其中22日的台南主場賽事，找來藝人許效舜擔任嘉賓，當天不僅要開球，還會用台語播報賽事，可望替球賽帶來不同「笑」果。

至於4月最後一周對上中信兄弟，獅隊將周末2場主場比賽安排在台中洲際棒球場，也是本季獅隊唯一的洲際主場賽事，其中獅隊在29日與科學麵合作推出棒球主題日，科學麵年度主題曲主唱樂團「八三夭」也將到場開球。

這次科學麵年度主題曲使用「八三夭」歌曲，獅隊人氣球星郭阜林也與八三夭合拍年度廣告，八三夭還將主題曲改編為郭阜林專屬應援加油歌，郭阜林說：「改編的應援曲節奏很輕快、很好聽，跟他們一起拍攝是很愉快的經驗，希望大家能多多支持八三夭好聽的音樂創作。」

(中時電子報)