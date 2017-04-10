積欠勞保費 行政執行署明拍賣太子汽車商標
法務部行政執行署明(11)日將舉行聯合拍賣會，台北分署將於金門拍賣「閩漁石和美001號」船舶，另拍賣經營不善的太子汽車名下「吉星」、「馬上發」等商標。
太子汽車因積欠勞保費用，遭行政執行署台北分署查扣商標與服務標章共18項，將於明日公開拍賣。
德安開發董事長黃春發積欠綜合所得稅，名下1650萬股德安開發股票也將由台北分署拍賣。
此外，前次台北分署未拍定的中興航空股份有限公司型號BK-117B-2直升機，再度重啟拍賣程序，底價降為2500萬元。
士林分署的拍賣品則包括藝術家黃騰輝玫瑰畫作、咖啡機、各式皮包、北投溫泉小套房；桃園分署拍賣洋酒、畫作、大型怪手與工程車。
台中分署將拍賣料理米酒、婚紗，台南分署則預定拍賣花梨木大型會議桌、黑膽石茶盤，宜蘭分署也將拍賣抓娃機。
(中時)
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