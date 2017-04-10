美國安顧問籲俄 勿再支持敘殺人政權

美國總統川普的國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）呼籲俄羅斯，重新評估它對敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）的支持，同時不排除對敘利亞進一步動武的可能性。

麥馬斯特在首次電視轉播訪談中指出，美國的雙重目標是擊敗伊斯蘭國組織（IS）和推翻阿塞德。在美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）本週將正式走訪俄羅斯之際，麥馬斯特表示，俄羅斯勢必得決定它是否希望繼續支持一個「殺人政權」。

繼上週下令飛彈空襲行動後，川普（Donald Trump）正仔細考量後續行動。

麥馬斯特在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）表示，「很難理解在阿塞德政權持續存在下，如何能得出一個政治解決方案。我們不是在說我們打算左右那種更迭。我們要說的是，其他國家必須反問自己若干棘手問題。俄羅斯必須反問自己，為何他們要支持這個犯下大舉屠殺本國人民的殺人政權。」

麥馬斯特說，俄羅斯也必須反躬自省，為何它未知悉敘利亞打算發動化武攻擊，因為它在敘利亞空軍基地有派駐顧問。他又說：「此時此刻，我認為全世界大家都視俄羅斯為問題的一部分。」

敘利亞境內4月4日發生化武攻擊後，川普表示他對阿塞德的態度已大幅改變，且提勒森說，正著手推動籌組推翻阿塞德的聯盟。

但當國會議員敦促川普與國會諮商時，川普政府官員對未來美國的涉入程度，釋出不一訊息。美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）指稱，敘利亞政權更迭是美國的優先目標且勢在必行，提勒森則指出，上週為報復化武攻擊的美國空襲，未真正改變美國對推翻阿塞德的優先順序。

面臨要求澄清時，麥馬斯特表示，打擊IS和推翻敘利亞總統阿塞德有點像是「同步進行」，而飛彈攻擊的目的是要向阿塞德傳達停止使用化武的強烈政治訊息。如果阿塞德持續從事動用化武或傳統武器對付反抗軍的暴行，麥馬斯特不排除進一步動武的可能性。1060410

(中央社)