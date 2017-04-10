沒有長槍射擊場 斗南警分局勇奪測驗亞軍

我要評比

斗南警分局第二組沒有長槍射擊靶場，平日利用空槍射擊，摘下雲林縣警察局今年上半年長槍射擊測驗團體組第二名，警友會斗南辦事處主任李雪靜及斗南警分局長李俊德為慰勉該組全組的用心，特別利用該分局主管會報機會由分局長頒獎表揚。

李俊德指出，該分局本身沒有長槍射擊的靶場，教官仍於平時利用空槍射擊的機會教導射擊技巧，並增加練習次數，能獲雲林縣警察局團體第二名的成績實屬不易。

(中時)