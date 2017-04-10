勞工部調查發現谷歌男女薪資不平等

華爾街日報報導，美國勞工部近日調查發現谷歌女性員工的薪資普遍低於同職等的男性員工。儘管勞工部並未正式提出控告，且相關調查還在進行當中，但此事再度突顯矽谷科技業的性別歧視問題。

勞工部地區主任威波（Janette Wipper）上周五於舊金山聯邦行政法院舉行的公聽會上表示，勞工部調查發現谷歌全體員工當中，女性員工薪資普遍低於男性。

谷歌透過聲明表示，上周五公聽會是谷歌頭一次聽到內部員工男女薪資不平等的說法。谷歌不僅表示「公司強烈反對威波的說詞」，更強調勞工部並未公開調查中使用的數據及分析方法，反觀谷歌內部分析並未發現男女薪資不平等的情形。

(工商)