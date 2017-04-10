秘境竟然超多垃圾 原來是它搞鬼
屏東縣府和屏東、台東林管處昨、今2天，在被稱為阿朗壹古道的「旭海觀音鼻自然保留區」，清出寶特瓶、漁網、塑膠袋等2000多件垃圾，讓人驚呼被仔細呵護且須申請才能入內的秘境，為何有這麼多垃圾，縣府農業處則解答，是洋流惹的禍。
屏東縣府公告10、11日2天，「旭海觀音鼻自然保留區」暫停受理進出申請，原來是和屏東、台東林管處聯合，一起在保留區裡淨灘，加上保留區解說員、社區民眾與志工等，近百人在保留區裡，沿海岸線撿拾海漂廢棄物。
根據統計，共清出1581個寶特瓶、塑膠瓶蓋、其他飲料或食物容器等塑膠容器類、82件鐵鋁罐、玻璃瓶、167隻鞋子、473件浮球、魚網、繩子及釣魚用具漁業廢棄物，加上其他零碎垃圾、塑膠袋，超過2000多件海飄垃圾，總重達幾百斤，集中後由社區小朋友協助分類處理。
但為何人煙罕見的秘境卻有這麼多垃圾，農業處處長黃國榮表示，這是因為旭海觀音鼻自然保留區海岸因地處太平洋洋流帶，受南北洋流影響海飄垃圾常堆積在保留區沿岸邊的原因，且部分廢棄物殘留有毒物質，會破壞海洋環境。
黃國榮說，保留區裡面偶爾發現的海龜屍體，有些體內甚至殘留塑膠袋，可能是誤食垃圾喪命，因此縣府每年定期辦理淨灘，希望藉由淨灘行動影響更多民眾珍惜自然資源。
(中時)
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