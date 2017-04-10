憂黨主席選舉成「英雄內戰」 連勝文提三問

國民黨中央委員連勝文擔憂黨主席選舉會像電影「英雄內戰」，在臉書上提出三問。（本報資料照片/姚志平攝）

國民黨黨主席選舉即將在520舉行，今(10)日舉辦了首場政見發表會，扣除黨主席洪秀柱外的五位參選人都出席政見會，不過在政見會前，國民黨中常委連勝文卻在臉書上發文，表示不希望這次黨主席選舉，會像電影「英雄內戰」一樣，幾個主角因為個人恩怨及選舉的過程細節大打出手，而忽略了真正重要的任務。

連勝文也提到，在這次選舉當中很少看到參選人針對實質議題進行討論或辯論，因此提出三個問題，希望國民黨的黨員跳脫對個別候選人的情感，來思考誰能勝任黨主席一職。

第一點，連勝文表示各參選人應證明自己的組織管理能力，而衡量的標準就是候選人是否有能力再度團結早已分崩離析的國民黨。

他表示，團結這口號在國民黨已經喊了超過一百年了，但現在還在喊，表示國民黨常常因不團結而失敗，這絕對跟國民黨黨主席的管理能力有非常大的關係。所以新任黨主席是否透過「集體領導」或「世代交替」或其他有效方法來化解黨內的矛盾，將考驗黨主席的管理能力。

第二個衡量標準連勝文則認為是黨內溝通協調的能力，新任黨主席必須認知到，過去威權式的領導早已一去不復返，任何人若不重視黨內溝通而想以黨中央威權壓制不同意見，其結果也只是把自己越做越小，根本無法有效領導這個黨。

最後一點為是否有能力重建黨內的信任感。連勝文表示許多參選同志往往腹背受敵，花在防止黨內暗箭的心力不比對抗外敵來得少，所以未來黨主席勢必需要花相當時間重新塑造黨組織與黨員及黨內不同個體間彼此的信任感。

(中時電子報)