誤闖國道五楊高架道 警馳援救婦人

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一名婦人3日誤闖國道1號五楊高架，還在路肩散步，驚險萬分。國道警察火速救援，將她帶回警局分隊，並透過警方人臉辨識系統查出身分，聯繫家屬帶回。

國道公路警察局第一公路警察大隊今天表示，家住中壢76歲的張姓婦人，誤闖中山高速公路五楊高架路段，大隊於4月3日接獲用路人報案，在國道1號五楊高架北向57公里中壢路段，有行人走在內側路肩。

警方說，立即調派線上巡邏車前往查看，10分鐘內迅速抵達，發現有一名婦人走在內側路肩，身旁車輛呼嘯而過相當危險。

員警立即下車攔阻，並管制車道，將婦人先帶上警車。

員警研判，婦人應是從內壢交流道走上高架道路，逆向走在外側路肩，到了中壢轉接道，再沿著內側走上五楊高架道，約走了1公里多。

員警詢問婦人住家，但婦人疑似失智，無法說出姓名，也不記得家裡電話，神情緊張口中唸唸有詞。經員警載回駐地休息，耐心的照顧，並提供飲水及麵包果腹，透過警用電腦系統查出張姓婦人76歲，經電話聯繫家屬媳婦帶回。

家住中壢的唐姓婦人表示，婆婆年事已高，有些失智現象，平常會出去散步，但不知道什麼什麼時候出去的。接到國道警方通知，才知道婆婆獨自走上高速公路這麼危險的地方。唐女再三感謝員警能即時抵達，讓婆婆免於發生意外。1060410

(中央社)