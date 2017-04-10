海洋生物雕畫 驚奇進駐馬公市公所
海龜、海馬等海洋生物今天出現在馬公市公所內，藝術創作栩栩如生，宛若走進海洋世界，讓到市公所洽公的民眾，大感驚奇。
從事海產品買賣的蔡元在和從事鐵工的陳順賢2人聯展，今天起在馬公市公所聯合展出「海洋奇蹟」藝術創作。包括鐵雕藝術創作及水彩或壓克力畫作的各類海洋生物，如百斤的大金龜、大海馬或是豆腐鯊等，推出一序列的海洋生物藝術創作，賦予新生命。
馬公市長葉竹林表示，蔡元在和陳順賢2位創作者，以海洋元素為創作題材，推出一系列海洋生物雕塑，依原貌呈現，強調整個自然的生命，營造出另一種美感，將「海洋都市」意象，發揮淋漓盡致。
「海洋奇蹟」藝術創作聯展，將展出至5月底止，民眾赴市所洽公時，可細細欣賞品味一番。1060410
(中央社)
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