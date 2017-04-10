英稱美可能再攻敘 俄警告恐爆真正戰爭

英國外相強生表示，美國可能再對敘利亞發動攻擊，以削弱總統阿塞德的政權。俄羅斯駐英使館則警告，英國和美國若想發出最後通牒要求俄國自敘利亞撤軍，可能引爆「真正戰爭」。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，強生（Boris Johnson）於七大工業國（G7）外長今天在義大利展開會議前發出前述警告。這次會議料將要求俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）自敘利亞撤軍，並且停止支持阿塞德（Bashar Assad）。

美國總統川普上周下令美軍對敘利亞發動空襲，由軍艦上發射59枚戰斧飛彈（Tomahawk）攻擊荷姆斯市（Homs）附近的謝拉特空軍基地（al-Shayrat），以報復疑似政府軍在汗舍孔（Khan Sheikhoun）發動的化學武器攻擊。

阿塞德的盟友包括俄國和伊朗異口同聲批評，美國的飛彈攻擊已跨越「紅線」，但強生告訴「太陽報」（The Sun）：「至關重要的是，他們可能再次出擊。」

他又對蒲亭喊話說：「我們不能錯過這個時機。是時候了，蒲亭應該要面對現實，認清他仍在支持的這個暴君。」

俄國駐英國大使館則暗示，英美兩國若想在本周的G7會議對克里姆林宮發出最後通牒，可能導致「真正的戰爭」。

俄國與伊朗都指控川普下令對敘利亞空軍基地發動的飛彈攻擊，並揚言要對美國採取軍事報復行動。他們發布聲明表示，美國的作為違反了國際法，「從現在開始，我們將以武力反制」。1060410

(中央社)