台大宅王殺死前女友 高院11日宣判
「台大宅王」張彥文民國103年間，當街砍死前女友；一審法院認為張認罪且有教化可能，去年1月依殺人等罪判處無期徒刑。案件上訴到二審，台灣高等法院將於11日早上做出宣判。
一審台北地方法院當時的判決指出，張男與被害人在民國103年交往，雖感情生變，仍在同年9月同遊日本。
然而，張男在旅途中兩度性侵對方，還拍裸照；兩人回國後分手，張男侵入被害人住處，恐嚇以裸照企圖要脅被害人發生性關係。
判決表示，張男懷疑被害人變心，到被害人住處外埋伏，並而當街拿刀砍殺被害人47刀致死，還脫褲親吻被害人下體，路人發現後報警。
北院法官審酌相關事證，加上張男坦承犯行等情況，認為他非全無教化可能性，沒有判處極刑的必要，因此依殺人等罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。
案件上訴至高院，歷經多次開庭審理，該案將於11日上午10時10分進行宣判。
民事賠償部分，台北地方法院去年8月辯論終結，張男的父母願意賠償死者家屬新台幣1261萬元，雙方達成和解。1060410
(中央社)
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