世界台商總會澳洲車禍 1死多傷

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世界台商總會當地時間10日在澳洲墨爾本發生遊覽車翻車意外，車上有來自世界各地台灣商會青商會成員28人，其中芝加哥青商1人死亡、其餘14人輕重傷。

僑務委員會表示，世界台灣商會聯合總會第23屆第2次理監事聯席會議於4月7日至9日在澳洲墨爾本舉行，計有600多人參加。

會後，來自世界各地台灣商會青商會成員28人參加「墨爾本大洋路」3日遊活動，於當地時間10日發生車輛翻覆意外，車上有其中芝加哥青商1人死亡、其餘14人輕重傷。

僑務委員會表示，第一時間已啟動緊急聯絡機制，並與外交部共同結合當地僑界力量，緊急提供必要協助，同時立刻派員前往醫院探視，目前正積極聯合外交部處理後續相關協助救助事宜。1060410

(中央社)