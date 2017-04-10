烏山頭水庫響應種電 估增875萬度年發電量

我要評比

經發局積極推廣陽光電城，目前台南已裝置容量逾252百萬瓦，年發電量達3.15億度，相當於528座台南公園的年減碳量。（經發局提供）

嘉南農田水利會配合南市府陽光電城計畫，在烏山頭水庫埤池、水庫及渠道等，設置太陽能板種電。（萬于甄攝）

嘉南農田水利會響應政府綠能政策，選擇在烏山頭水庫埤池、庫區及供水渠道等，規畫設置太陽能光電設施，昨日公開閱覽截止，即將開始招商，第一階段水域型、地面型太陽能預計可設置容量約10.2百萬瓦（MW），該案最低建置容量為7MW，每年可有875萬度發電量。

經發局自2011年起積極推動陽光電城，許多事業單位、市民會利用閒置土地響應設置太陽能光電，今年嘉南農田水利會也加入種電行列，經過評估，選在烏山頭水庫及嘉南大圳部分渠道空間，分三階段設置太陽能光電。

第一階段預計在水庫內4處設置水域型太陽能設施，而嘉南大圳北幹線也有3處渠道空間可設置地面型太陽能設施，設置容量可達10.2MW，而第二、三階段也可設置15MW及6MW的太陽能設施。

該案水利會公告閱覽昨日已截止，未來可望開始招商，本案最低建置容量為7MW，每年發電量可達875萬度，順利設置後能成為南台灣第一個水庫響應種電的案例，經發局歡迎有意願的廠商踴躍參加烏山頭水庫水面型太陽光電投標。

經發局表示，至今年3月底，台南設置太陽光電系統取得同意備案件數達3,684件，裝置容量已超過252百萬瓦，年發電量達3.15億度，減碳量約有17.1萬噸，相當於528座台南公園的年減碳量，未來目標2年內再增加1座曾文水力發電廠220MW的年發電量。

(中時)