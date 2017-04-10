下營市場改建案 市長賴清德親臨動土
已有50多年歷史的下營市場改建，因地主與攤商雙方意見不同，計畫延宕多年，經過市府與各界民代居中協調，雙方各退一步，下營市場改建得以重新啟動，也讓纏訟12年的市場糾紛畫下句點，10日由市長賴清德親自出席主持市場改建動土典禮。
下營市場位於下營上帝廟前廣場，大部分土地為廟方承租給攤商使用，2005年雙方曾因租金問題產生嫌隙，加上市場建物老舊不堪使用，計畫拆除重建，但大家又談不攏，最後走上法院訴訟，一拖就是12年之久，2015年才由市府介入強制拆除，積極協調整合雙方意見。
10日下營市場如期舉行開工動土典禮，由市長賴清德主持，賴清德致詞時表示，下營市場改建案問題存在多時，如今得以順利進行，需感謝廟方及攤商雙方各退一步，相信新市場能提供當地居民舒適且衛生的購物環境，也能促進觀光及消費人潮。
經發局長方進呈指出，下營市場土地面積約1481平方公尺，大部分屬於下營上帝廟，但部分為國有土地，因此市府編列1000多萬辦理土地撥用，加上3200萬工程預算，改建後由市府向廟方承租土地，公辦公營50年。
新下營公有零售市場以取得綠建築為設計概念，打造1層樓的鋼骨建物，除設置原有的55個攤位外，也規畫汽車停車格、廁所等，預計明年5月可落成啟用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。