下營市場改建案　市長賴清德親臨動土

纏訟12年的下營市場改建案，今日終於順利動土，市長賴清德（前左三）也親自主持，希望未來能提供地方民眾良好的購物品質。（萬于甄攝）

市長賴清德昨出席下營市場改建動土典禮，致詞時，其感謝廟方與攤商能各退一步，讓市場順利改建。（萬于甄攝）

已有50多年歷史的下營市場改建，因地主與攤商雙方意見不同，計畫延宕多年，經過市府與各界民代居中協調，雙方各退一步，下營市場改建得以重新啟動，也讓纏訟12年的市場糾紛畫下句點，10日由市長賴清德親自出席主持市場改建動土典禮。

下營市場位於下營上帝廟前廣場，大部分土地為廟方承租給攤商使用，2005年雙方曾因租金問題產生嫌隙，加上市場建物老舊不堪使用，計畫拆除重建，但大家又談不攏，最後走上法院訴訟，一拖就是12年之久，2015年才由市府介入強制拆除，積極協調整合雙方意見。

10日下營市場如期舉行開工動土典禮，由市長賴清德主持，賴清德致詞時表示，下營市場改建案問題存在多時，如今得以順利進行，需感謝廟方及攤商雙方各退一步，相信新市場能提供當地居民舒適且衛生的購物環境，也能促進觀光及消費人潮。

經發局長方進呈指出，下營市場土地面積約1481平方公尺，大部分屬於下營上帝廟，但部分為國有土地，因此市府編列1000多萬辦理土地撥用，加上3200萬工程預算，改建後由市府向廟方承租土地，公辦公營50年。

新下營公有零售市場以取得綠建築為設計概念，打造1層樓的鋼骨建物，除設置原有的55個攤位外，也規畫汽車停車格、廁所等，預計明年5月可落成啟用。

(中時)