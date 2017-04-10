苗栗縣警局新卸任警分局長交接
苗栗縣警局10日為通霄、大湖、頭份、竹南等警分局長舉行新、卸任交接儀式，其中頭份分局長賴銘助、通霄分局長鄭鴻文都是苗栗子弟，縣祕書長陳斌山表示，這次返鄉服務也讓苗栗增光。
縣府秘書長陳斌山、縣警局長金浩明主持布達及監交，4位新任分局長接下印信，宣誓上任，立委徐志榮、苗栗警友會理事長歐瑞生及多位縣議員、民意代表出席觀禮。
陳斌山致詞時逐一介紹新任分局長學經歷，竹南分局長陳宏賓具刑事與交通專才，對大湖草莓季交通疏導及偏鄉掃毒績效有卓越貢獻；通霄分局長鄭鴻文出身苑裡，職務歷練完整，返鄉服務駕輕就熟。
賴銘助是苗栗子弟，曾任苗栗、通霄分局副局長，在竹縣橫山分局服務期間對掃毒及查緝山老鼠績效卓著；大湖分局長楊贊鈞初次擔任分局長職務，但過往的表現相當優異，領導力獲得肯定。
(中時)
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