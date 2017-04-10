網友瘋新秘境 惠宇五十七間堂打造都市桃花源
台中最近出現很多打卡熱點的秘境，建商將未使用的建地，卸下原本高築的工地圍籬，進行綠美化工程，惠宇建設將基地打造如莫內畫作「睡蓮」的湖水美景，順天建設開發綠化景觀，被稱為「台中月牙灣」，精銳建設上千坪基地化身藝術樂團，令人驚艷，也拉近與民眾之間的距離。
「位在單元3的基地，未動工之前規畫成生態池與微森林，沒想到成為民眾打卡熱點！」惠宇建設協理鄭建民表示，「惠宇五十七間堂」建案，基地設計成山水庭園，湖中有浪漫睡蓮，如都市桃花源，山坡上還有藝術作品。
鄭建民說，600多坪的基地在單元3是熱門開發指標，只規畫56戶，在7月底8月初動工之前，開放給市民休閒散步，湖水映著樹木，還有綠意盎然的草地，基地綠美化變成最友善的空間，榮獲中市府頒發「台中市都市空間設計大獎」特別獎。
單元3最大特色為低建蔽、高綠覆的生活優勢，緊鄰7期，而自住條件又超越7期，同時擁有台中最佳的交通優勢，坐擁近1高、2高、74號快速、高鐵等優勢，有多家建商在相鄰的單元2與單元3陸續卡位推案。
惠宇建設表示，「惠宇五十七間堂」建案案名寓有深意，以規畫56戶住家，坪數40到46坪，零店面，加上1座大公共設施的空間，所以名為「五十七間堂」，基地擁有多元條件的滿足，在短短的車程內，可以有7期繁華、公益美食的全線到位、食衣住行育樂，樣樣齊全。
綠美化為企業形象加分，順天建設占地近4000坪建地，舖上青青草處及設置人工湖，不只受當地居民歡迎，被網友稱為「台中嘉明湖」及「天使的眼淚」，最近還有遊覽車載來大批遊客參觀。
此外，精銳建設在1300多坪基地營造特色地景，園中有色彩繽紛的貨櫃屋，藝術家駐村創作，把藝術從美術館帶到戶外，建商不只互比建案蓋的好，還要拚社會公益回饋。
(中時)
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