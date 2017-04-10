磁力貼療法治療下背痛苗栗醫院徵試驗者

我要評比

衛福部苗栗醫院家醫科提出「經由針灸穴道磁力貼療法對下背痛療效之研究」計畫，已通過衛生福利部及人體試驗委員會審查，預計招募300至500名有長期下背痛患者參與試驗，即日起接受報名，研究助理報名專線：0963-680787柯小姐。

該計畫主持人吳輝雄醫師表示，鑑於磁力貼療法正夯，經親身體驗其療效，並推動磁力貼義診，累計義診人數超過1000人次，得到民眾熱烈迴響，因而引發其對這種時下流行的另類療法，進一步做正式學術性研究的興趣。

吳輝雄研讀數十篇國內外醫學論文，發現西方醫學以磁力治療疼痛已有數百年歷史，近10年更急速增加，估計全世界每年約有50億美元，花費於磁力醫療商品。

依據世界衛生組織1987年報告，一般磁力治療對人體並無任何副作用及傷害。美國國家補充及替代醫學中心(NCCAM)認定磁力療法為安全無害之療法，且認定其對肌纖維疾患及腕隧道症候群具有療效。

吳輝雄說，招募對象為疼痛時間超過6個月的長期下背痛患者，年齡約40到75歲，但懷孕、過胖、配戴心律調節器或脊椎曾手術者，不得參與試驗。

參與試驗者將安排接受X光脊椎攝影，經診斷無明顯脊椎症狀如骨質疏鬆引起塌陷或腫瘤、椎間盤突出引起壓迫神經者，方得參與研究試驗，為免影響研究結果，參與者不得於試驗期間服用止痛藥。

該計畫將依隨機及雙盲方式進行，將參與實驗者以隨機方式分成兩組，分別貼用不同性質之磁力貼，黏貼時間為每天24小時，期間為4周。

(中時)