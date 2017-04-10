台南市派出所整合居民反彈 市警局：會加強溝通

議長賴美惠（左一）接獲民眾陳情，指出派出所整併讓民心不安，昨日邀集市警局長黃宗仁（站立者）與居民溝通說明。（萬于甄攝）

台南市警局日前依各警分局轄區警力現況，提出新一波派出所整併合署辦公，期望能強化為民服務及巡邏見警率，但此消息引起地方居民反彈，10日議長賴美惠邀集仁德、白河等地方里長及市警局長黃宗仁，召開說明會，讓警民雙方互相溝通。

據了解，台南目前內外勤警力約4036人，有16個警分局，147間分駐（派出）所，有54間為6人以下的值宿所，目前有14個值宿所計畫統整合署辦公，其中，白河玉豐所及仁德依仁就在合署辦公計畫名單內。

派出所傳出整併消息引起當地里長、居民反彈，認為派出所有穩定民心，對地方治安有益助，希望市警局能暫緩整併案。黃宗仁表示，派出所並不會關閉，只是統合警力運作，民眾不需要擔心會影響地方治安，合署辦公後反而能提高見警率。

黃宗仁指出，有些派出所僅有3、4人，扣除必要的休假人力及值班台員警後，根本沒有多餘的警力能巡邏，倘若小所合署辦公後，就能發揮5加5大於10人，可發揮更好的效能及服務品質。對於合署辦公造成民眾不安，黃宗仁說，會加強與民眾溝通，排除居民的不安。

(中時)