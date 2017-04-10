日本人口 50年後剩8808萬人

日本人口問題研究所10日公布至2065年的日本總人口估算指出，2015年日本總人口達1億2709萬人，到2053年將跌破1億人，2065年則減至8808萬人，且65歲以上的老人在總人口中的占比將從2015年的26.6%增加至38.4%。

日本厚生勞動省的國立社會保障、人口研究所根據國勢調查的結果統計指出，「合計特殊出生率」(女人一輩子生小孩的人數) 至2060年為1.35, 2065年為1.44。

日本近年來由於30至40多歲的女性結婚、生子情形有改善的傾向，使得出生率上升，所以人口破億的時期較前次的估算大約晚了5年，但人口減少、少子高齡化的現象仍然不變。

以2015年的實際統計數據與2065年的估算數據相比，0至14歲的幼童人口從1595萬人(占總人口的12.5%)減至898萬人(占10.2%)。15-64歲的工作人口則從7728萬人(占總人口的60.8%)減至4529萬人(占51.4%)。

2065年的高齡人口為3381萬人，雖然與15年相比幾乎沒有改變，但占總人口的比率則大幅提高。不過，與前次估算的高齡人口占比40%相比，高齡化的進展速度有稍稍緩和。

此外，2015年大約每2.3人負擔1名老人，但至2065年時則減至每1.3人負擔1名老人。2065年的男性平均壽命推估為84.95歲，女性則為91.35歲。

(中時)