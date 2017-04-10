193縣道環評8度退件 環委拍桌下通牒

193縣道第8度招開環評會議，環團到場表達不應開發立場。（許家寧攝）

環團在場外表達反對拓寬。（許家寧攝）

環委何鎮平氣說，下次資料再零零落落，就沒機會了。（許家寧攝）

新城鄉長錢自立希望審查委員尊重在地居民意見。（許家寧攝）

環委宣布193縣道北段拓寬案，全案退回再議。（許家寧攝）

環團到場表達不應開發立場。（許家寧攝）

花蓮193縣道拓寬案，今進行第8次環評審查，環團不滿開發單位僅1個半月就匆忙補件，到場抗議「環差漏洞百出，拒絕再審。」環評委員何鎮平發現唯獨他欠缺資料附件，卻得到「給錯了」，忍不住拍桌痛斥開發單位太離譜！氣得講重話，下次就沒機會了。

縣道193拓寬案北段開發計畫，兩年來歷經7度闖關環評審查，2月底時仍被環委決議補件再審，今日上午再度召開環評會議；反對拓寬團體到場抗議「環差漏洞百出」、「留住七星潭美景」，痛批已經給開發方「補考」那麼多次，要求環委拒絕再審。

支持拓寬團體也不甘示弱，動員兩台瀏覽車到場拉布條聲援，高喊「在地建設，由在地人決定。」新城鄉長錢自立說，193縣道拓寬是地方建設的中程計畫，支持在對環境最小衝擊下完成拓寬，並向環委喊話，地方迫切需要這條安全的路，強調「今天不做，明天會後悔。」

環評委員蔡呈奇對於漁場街等瓶頸路段的行車規劃、三腳松營盤址遺跡提出疑慮，建議開發單位審慎評估，以及與當地居民溝通，提出完整的替代方案。環委何鎮平則認為上次決議8月底前提送，但這次評估報告仍然不見「樹木移植計畫書」等附件資料。

何鎮平說，上次就建議就漁場街魚市的衝擊進行改善，像這次植樹計畫僅3頁；不料開發方卻回應「拿到舊的資料」，讓他拍桌痛斥開發單位草率，補件資料反而「越補越多表格不見了」，透露很多環委「快不耐煩」。最後主席劉瑩三宣布決議，要求開發單位補正資料，全案退回在10月31前再議。

(中時)