長榮夢想機首航 三麗鷗大集合驚喜連連
長榮航空和日本三麗鷗合作再推新彩繪機－夢想機，今天首航松山羽田航線，可愛的Hello Kitty與Daniel也現身會場，讓旅客驚呼不斷。
長榮航空全新彩繪機夢想機，今天首航松山羽田航線，是長榮航空首架A330-300多肖像彩繪機，機身設計延續牽手機、星空機友誼無國界的概念，三麗鷗家族成員們共同登場。
全新夢想機最吸睛的是Hello Kitty與她的好友們，包括高人氣的KiKi LaLa、悠閒自在的布丁狗、喜愛冒險的大耳狗和活潑開朗的Melody一起陪伴旅客享受出國的雀躍與返鄉的期待。
這架夢想機將延續Hello Kitty彩繪機的精神，一系列機上服務用品要包圍旅客，像是繽紛浪漫的頭墊紙與枕頭套，還有別具巧思的餐點、紙巾、刀叉、撲克牌等用品。
長榮航空發言人柯金成說，長榮航空自2005年起與三麗鷗合作迄今，已推出第一代及第二代各具特色的主題彩繪機，深受消費者喜愛，並榮獲國際肯定，為了持續帶給旅客驚喜，今年推出4架全新的彩繪機，滿足所有粉絲的期待。
根據長榮航空規劃，夢想機和派對機除了飛航松山─羽田航線外，也飛航松山─虹橋航線；郊遊機則是飛航桃園－首爾、桃園福岡航線；友誼機則是飛航桃園沖繩和桃園大阪航線。1060410
(中央社)
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