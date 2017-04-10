首爾鞍山櫻花祭 花海迎賓
首爾市西大門區的鞍山開滿櫻花，市民成群結伴來到舉辦櫻花祭的鞍山樹林區賞櫻花，清溪、瀑布、石橋、水磨坊，在鬧區中呈現出鄉間美景，別有一番風味。
在首爾西大門區弘濟川清澈的溪流上，野鴨逍遙自在地游來游去，鞍山山麓下水磨坊的水車持續地滾動著，小瀑布的水波在風中飄揚，為在溪邊休息的人們帶來涼爽的感受，是歇腳休閒的好去處。
在西大門區廳長文錫進主持下，鞍山櫻花祭8日開幕，附近的美東國小學生在導師領導下，前往鞍山櫻花祭現場以農樂四物，即大鑼、小鑼、大鼓、杖鼓打擊演奏，為登山賞花的民眾助興。
文錫進向中央社記者表示，在首爾市西大門區延禧洞正進行著櫻花音樂會，雖然櫻花尚未盛開，現已逐漸綻放花朵，希望大家在賞花同時，也聆聽美妙的音樂，希望大家有個愉快的一天。
與鞍山相伴的延世大學學生預官及男女學生也結伴尋幽訪勝，紛紛以手機留下美好回憶。
為了增添櫻花祝祭的歡樂氣氛，主辦單位在林間小廣場舉辦「櫻花音樂會」，美東國小學生的農樂四物演奏，博得觀眾的熱烈掌聲喝采。1060410
(中央社)
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