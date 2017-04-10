監控早產兒生命徵象 瑞士測試無線系統

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瑞士研究人員今天表示，他們已研發出用來監控早產兒生命徵象的無線攝影系統，可供取替不舒適且非常不準確的皮膚感測器。

目前用來監控早產兒生命徵象的皮膚感測器，產生錯誤警報的案例高達9成，主要是由嬰兒的動作引發。

蘇黎世大學醫院（University Hospital Zurich）新生兒門診醫生法謝爾（Jean-Claude Fauchere）表示，「這是嬰兒不舒適的來源，因為我們每次都必須查核。它也是護理人員的重大壓力因素以及拙劣使用時間，它讓她們分心，難以專注處理真正緊急情況，也會影響照護品質。」

蘇黎世大學醫院準備開始測試嶄新的無線系統，此系統由洛桑聯邦理工學院（EPFL）以及位於紐沙泰爾（Neuchatel）的瑞士電子與微技術中心（Swiss Center for Electronics and Microtechnology, CSEM）研究人員攜手研發。

這套系統可讓保育器內早產兒保持溫暖並利用高感度攝影機偵測新生兒的脈搏，藉由分析嬰兒皮膚顏色進行偵測，而每次心跳時膚色都會有輕微變化。

前述兩家研發機構發表聲明說，呼吸是藉由量測胸部和肩膀的移動進行偵測。夜間由紅外線攝影機接手，意味監控能不間斷進行。

聲明表示，一旦這套系統對早產兒進行廣泛測試後，有朝一日它有可能全面取代皮膚感測器。除了降低錯誤警報，對嬰兒來說也會更舒適。1060410

(中央社)