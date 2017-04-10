【了解與互信 兩岸一定旺】 不是說只給大麥克漢堡!如今卻
習川會落幕，前民進黨主席許信良認為，中國大陸國家主席習近平是這場會中的最大贏家，而美國總統川普雖看似收起大砲性格，但私底下動作可不小，他下令轟炸敘利亞、讓俄羅斯很火大；川普還讓卡爾文森號航母，取消澳洲行程，重返朝鮮半島海域，還可能在日韓重新部署核武器，問題是北韓真的會怕嗎？把北韓逼急了誰會遭殃呢？大陸又會同意嗎？
而習川會後，除了中美展開新局勢，但更讓大家感興趣的，還有川普和習近平兩人的互動。在習川會前，川普曾說晚宴菜單只會有大麥克漢堡，但實際上，卻是用32張椅子的長桌，排出牛排國宴的陣仗；從迎接到晚宴，川普更主動和習近平握手2次，比起昔日在推特上三不五時對中國大陸的砲轟，川普在會面上不僅展現出友好姿態，還應習之平之邀，將到中國大陸進行國是訪問。川普上任不到三個月，習川會代表著美中關係的再出發，接下來，兩岸關係是不是也能回到正常？
節目來賓：
黎建南 政治評論員
王高成 淡江國際研究學院院長
李永萍 前北市副市長
施孝瑋 資深軍事記者
北京
朱衛東 大陸社科院台研所副所長
從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信
兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道
(中時電子報)
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