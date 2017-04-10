Uber周四與租賃車合作重生 交通部：只能乖乖當資訊平台

Uber今發函各媒體指出，即將以新方案重啟營運，並在周四跟媒體具體說明細節。另外，Uber同步寄簡訊給以前合作的司機表示：「我們要回來了！」指出要與租賃車合作，並將協助媒合考職業駕照。

對此，交通部路政司副司長張舜清表示，欣慰Uber跟合法業者合作，但Uber只能以資訊平台協助管理跟調度車輛，交通部雖不需另行核准，但Uber不能再恢復以前運輸業的服務模式，也就是說，Uber跟小客車租賃業合作，對外仍是以租賃車業為服務主體，發生任何消費糾紛，由租賃業者付完全責任。

張舜清表示，目前尚未見Uber具體營業方式，交通部尚不能具體評論，但Uber已跟公路總局談過，應有把握合法。他強調，包括需遵守與乘客簽署租賃契約、向乘客揭露是跟哪家租賃業者租車、以小時計費、登記營業車、司機考取職業駕照、納勞健保及不得個別攬客等規定，交通部會嚴加檢視，包括未來Uber經手金流方式，以檢視是否符合納稅規範。

張舜清解釋，Uber若從事計程車派遣，就要受《計程車客運服務業申請核准經營辦法》，要成立計程車客運服務業（車隊），Uber與其他運輸業媒合，法規上則沒有禁止。

不過，公路總局統計，今年1月6日《公路法》修正案實施後，迄今年4月7日止，共對Uber台灣開出35件處分書，裁罰金額共計8億3100萬元，Uber皆未繳。其中11件處分書逾期未繳納罰緩，公總已於今年3月27日函送法務部行政執行署台北分署強制執行中。路政司簡任技正胡迪琦也催促Uber儘速繳納。

(中時)