「日本國民天團」柚子 首唱中文〈光榮之橋〉

北川悠仁(左)、岩澤厚治中間的是官方歌迷會代表吉祥物「柚子太郎」。

「日本國民天團」柚子去年在新加坡、香港及台灣三地舉行的首次亞洲巡迴公演造成廣大迴響，票房寫下場場售罄的佳績。在台灣場尾聲演唱最後一曲（光榮之橋）之前，北川悠仁說道：「謝謝大家來參加這次的演唱會，可以來台灣演出一直是我們的夢想，可以實現這個夢想來台灣與大家相見，真的很開心。」也希望大家一起合唱〈光榮之橋〉，沒想到音樂一下，所有到場的歌迷便從頭開始跟著大合唱，有人甚至默默流下感動的淚水，讓台上深受感動的北川悠仁大讚：「台灣歌迷太棒了！」

這首〈光榮之橋〉也將行中文版，並由知名音樂人姚謙填寫中譯歌詞，為了符合日文歌詞原意的意境，中文歌詞有部分顯得深奧饒口，連土生土長的台灣人都很難駕馭，但是北川悠仁與岩澤厚治請來中文老師一字一句用心慢慢費心教學、進行錄唱，最後終於排除萬難將〈光榮之橋〉中文版誠心誠意送給所有華人歌迷並獨家收錄在《柚子一路唱和1997-2017》精選輯中。

這次的專輯封面為官方歌迷會代表吉祥物「柚子太郎」，邀來曾為柚子操刀多張作品包裝設計的藝術家村上隆、雕刻家名和晃平、花卉藝術家東信一同完成此次的夢幻合作，每位藝術家皆以自我的感性視角重新打造柚子太郎，代表著柚子與藝術家們一路走過20年至今的集大成作品。

「日本國民天團」柚子出道20周年絕對精選《柚子一路唱和1997-2017》3CD收錄47首歷年金曲以及全球獨家收錄的〈光榮之橋〉中文版，4月28日台壓／數位同步在台發行。

(時報周刊)