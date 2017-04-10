吸毒過量倒車內 運將直送派出所
花蓮吉安鄉1名40歲林姓毒蟲，日前招來一部計程車準備返家，卻疑似吸毒過量昏倒在後座，計程車司機嚇得就近向稻香派出所求援，警方一查發現林男竟是毒品通緝犯，先讓他在醫院休養3天，今日待林男恢復健康後，將他押解歸案執行4個月刑期。
警方表示，林姓男子在經過吉安鄉時突然昏倒在後座，一開始司機以為男子只是太累睡著了，後來屢叫不醒才驚覺他陷入昏迷，於是趕緊將車開到一旁的稻香派出所求助，員警見狀馬上通知救護人員前來，並且協助將男子抬上擔架送醫救治。
林男送醫後，經院方檢視除血壓略高並無異狀，院方懷疑可能是吸毒過量導致昏厥，為了安全起見暫時將他留院觀察，員警用電腦查核男身分，才赫然發現他去年因毒品案被判處4個月有期徒刑，但因遲遲未到案執行，2月中旬時遭到發布通緝。
警方指出，前科累累的林姓男子清醒後，警方在外戒護，等待林男在醫院休養三天可以出院後，立即將他逮捕帶回警局調查，全案在完成詢問後，立即將男子押至花蓮地檢署遞解歸案，讓執勤員警笑說，自己送上門的通緝犯，得來全不費工夫。
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(中時)
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