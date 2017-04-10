菲律賓東南海域連2震 尚無傷亡報告

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美國地質調查局發布地震訊息指出，菲律賓民答那峨東南部外海連續發生兩次規模5以上地震。（圖／USGS)

據美國地美國地質調查局(U.S. Geological Survey, USGS)發布地震訊息指出，10日下午6至7時於菲律賓南方民答那峨島(Mindanao)潘答吉丹市(Pondaguitan)東南東方137公里與131公里海域連續發生兩次地震，規模分別為5.6與5.2，震源深度分別為58.1公里與44.6公里，目前尚未傳出有傷亡報告。

先前路透報導，菲律賓民答那峨島東南海域236公里處發生芮氏規模6.1強烈地震，但稍後美國地質調查局將其網頁上此次地震的規模修正為模模5.6，震央標示為民答那峨島潘答吉丹東南東方137公里海域，震源深度58.1公里。

不料半小後，原地震震央附近6公里處再發生一次規模5.2地震，震源深度44.6公里。兩次地震都沒有傳出傷亡報告。

菲律賓近期地震更為頻繁，上周六呂宋島附近海域接連發生地震海域，為避免可能發生的海嘯，島上沿海居民有數百人前往高處避難。

(中時電子報)