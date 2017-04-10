美航空母艦駛向北韓　陸：勿讓局勢緊張

針對美國航空母艦卡爾文森號駛向北韓海域，中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，在當前形勢下，有關各方都應保持克制，不做加劇地區局勢緊張的事。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，除敘利亞問題外，北韓問題也是另一項焦點。華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩說，中國大陸一直密切關注朝鮮半島局勢發展。在當前形勢下，有關各方都應保持克制，不做加劇地區局勢緊張的事。

媒體提問，外媒報導，為因應當前局勢，中國大陸在毗鄰北韓的邊界地區增兵達15萬人。 她說，不了解情況。之前「韓聯社也有過數次類似的報導，最後證明是子虛烏有，我不知道你的這個消息是從哪裡來的」。

此外，華春瑩並重複中國大陸外交部長王毅日前轉述的「川習會」內容說，雙方確認致力於實現朝鮮半島無核化目標，重申將繼續全面執行聯合國安理會相關決議，同意就朝鮮半島問題保持密切溝通與協調。

她表示，中國大陸重申堅持朝鮮半島無核化、堅持維護朝鮮半島和平穩定、堅持透過對話協商解決問題。1060410

(中央社)