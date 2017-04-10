憂表演藝術邊陲化 朱宗慶擬國表藝方針
國家表演藝術中心董事長朱宗慶今天表示，憂心台灣表演藝術遭邊陲化，國家表演藝術中心有責任打造前瞻性平台，他已擬定政策方針，希望透過場館整合，帶領台灣表演藝術升級。
朱宗慶擔任國表藝董事長屆滿三個月，他今天表示，台灣的表演藝術具有優勢，這個優勢來自多年持續的累積，因而擁有豐沛的人才和優質、有特色的節目內容；然而環顧四下，各國政府對於發展表演藝術的重視、對於劇場建設軟硬體的資金挹注和政策協助，以及民間社會的熱情投入和雄心壯志，都是台灣未來在國際競爭裡所必須面對的高度挑戰。
朱宗慶認為，現階段台灣的表演團隊能夠發表作品、擴大展演網絡的機會與條件並不足夠與健全，「若這三到五年內，我們不能積極把握既有優勢再向上提升，這樣的優勢恐怕很快就會消失，我們很快就會被取代，甚至遭致邊陲化」。
朱宗慶希望國表藝能扮演重要的角色，讓國表藝能成為藝術工作者的「家」，政策方向包括提高自製節目的比例，主動「投資」表演團隊；一定比例的節目為旗下三個場館的共同合作案，落實資源共享；弭平主辦與外租節目的「差別待遇」，善待所有進入劇場的藝術工作者。
另外則是與經紀公司合作引介國外節目，同時確保「社會回饋」及「公共精神」；建立清楚的遊戲規則，讓不同演出團體明確知道為何能排進或適不適合排進國表藝場館演出；秉持互惠原則，結合場館與政府資源，有計劃將台灣表演團隊推向國際。
朱宗慶強調，這些是他給三個場館的指導方針，如何落實，必須由各場館的藝術總監各自擬定實際的做法，接受董事會及社會媒體的監督。1060410
(中央社)
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