總統選舉「郭吳配」？洪秀柱：有趣

總統選舉傳出地方建議「郭董」郭台銘與前副總統吳敦義搭檔的「郭吳配」說法，國民黨主席洪秀柱今天下午表示，她覺得「有趣」，重點不是叫誰選，而是對方有沒有意願。

洪秀柱今天下午到台中市東區虎嘯中村參與行動連署活動，和支持者一起包水餃，幫忙銷售過量高麗菜。

針對「郭吳配」說法，洪秀柱以「有趣」形容，她說，重點不是叫誰選，而是對方有沒有意願選，今天可以拜託有勝選可能的人出來參選，但是當事人有沒有意願，非常重要。

被問到前副總統連戰的退休俸優惠被提案要大減，洪秀柱馬上回說：「那李登輝呢？」她認為李前總統也要一併討論，建立制度，大家一體適用，而非針對個人而討論18趴問題。

(中時)