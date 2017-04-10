陸客真的不來了 太魯閣遊客大減208萬人次

有小販轉將招牌加註韓文，吸引韓籍遊客。（許家寧攝）

太魯閣冷清清，去年陸客銳減，太魯閣遊客大減3成。（資料照，許家寧攝）

陸客來台巔峰時，太魯閣入園破660萬人，創該園歷年新高紀錄。（資料照，許家寧攝）

陸客急凍，知名景點太魯閣國家公園好冷清！內政部統計，2016年總入園遊客數452萬人次，較前年660萬減少208萬人次，大幅下滑31％，為各國家公園中減少率之最，有攤販發現陸客真的不來了，轉將看板改寫韓文招攬遊客求生存。

資料顯示，太魯閣國家公園從近年3、4百萬人次緩慢成長，自2013年477萬人次，隔年暴增為627萬人，更在2015年達660萬餘人，為花蓮陸客觀光巔峰期，但去年受到兩岸關係急凍及陸客斷頭式銳減影響，只剩下452萬人，觀光產業受創嚴重。

來訪太魯閣遊客減少，也反應在火車搭乘人數，台鐵花蓮站長賴東震指出，過去陸客最多時，每天花蓮、蘇澳新站往返最多曾經開到5班區間車，可載運約5千人次陸客，目前則恢復每日2班次。除了鐵路，出入太魯閣車流量也從前年62萬輛，平均一天1703輛次，減為去年的51萬輛。

觀光寒冬，旅宿業者感受最深，花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，去年民宿業者訂房率跟前年同期相比，約掉了3、4成左右，雖然日韓及東南亞遊客有增加趨勢，但旅遊型態多「來去匆匆」，不少業者頂不住壓力，飯店餐廳、遊覽車紛紛轉讓、關門。

嗅到陸客不來，攤販也會轉彎！有人掛起「韓文」看板，招攬韓國遊客消費，小販業者說，他們雖做小生意，也發現到現在太魯閣遊客明顯以韓國團客為主，希望透過招牌加註韓文，讓韓客有親切感！多少賺些錢。

太管處副處長張登文認為，去年受到「尼伯特」及「莫蘭蒂」兩個強烈颱風侵襲，造成園區多處封閉，遊園人數減少，不可否認，陸客人數減少也是主因之一，但他強調，近十年太魯閣國家公園入園人數整體仍呈現上升趨勢。

(中時)