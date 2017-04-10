挺同婚團體製作平權貼紙 盼消弭誤解與恐懼

婚姻平權貼紙。 （翻攝自婚姻平權大平台臉書）

四月是兒童的月份，挺同婚團體「婚姻平權大平台」特別製作平權貼紙，將由婚姻平權小蜜蜂於全台各區國中小發送，同時歡迎老師、教育工作者來信索取，將免費寄至需要的學校。

平台表示，簡單的一張貼紙訴求「尊重差異，快樂成長」，讓孩子認識不同的人，進而尊重與共存於台灣社會，也希望透過同志現身直接互動，消弭因不理解而產生的恐懼不安。

平台指出，許多父母對性別平等教育有誤解，影響到對同性婚姻的看法。然而性別平等教育法的初衷，便是為了讓孩子理解不同性傾向、性別氣質的人，進而尊重且消除霸凌與歧視，唯有透過性平教育，才能建構沒有歧視的友善環境，而性平教育的重點，也就是尊重自己的身體、理解他人的差異，並且希望透過教育達到實質的平等，避免葉永誌的悲劇再次發生。

平權貼紙將於四月兒童月於全台各區國中小校區發放，盼成為老師教學的好工具，也歡迎各界如果希望傳遞正確的關於性別平等或婚姻平權的訊息，可逕向婚姻平權大平台聯繫，但由於貼紙數量有限，請酌量索取，老師與教育工作者優先寄送。

平權貼紙索取方式：

1.私訊給婚姻平權大平台粉絲頁，留下以下訊息>姓名、電話、收件地址、貼紙數量

2.工作人員與您電話聯繫確認收件資訊

3.免費寄送到您的手上

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