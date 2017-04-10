東芝將售電視事業 大陸海信有興趣
日本經營重建中的半導體大廠東芝為填補美國核電子公司「西屋電氣」破產的鉅額虧損，急於出售非核心的事業。在白物家電(冰箱、洗衣機等生活家電)出售給中國後，現在打算出售電視事業，預計已有土耳其的家電大廠「Vestel」和數家中國廠商有意收購。
東芝去年將持續虧損的白物家電事業出售給中國「美的集團」後，緊接著電視事業也面臨重新整編的窘境。東芝目前已決定出售電視事業，最近將由有意收購的候選廠商開始進行資產鑑定，售價最高可能達數百億日圓，東芝希望最快在今年會計年度（至2018年3月底）內完成收購手續。
東芝2015年爆出做假帳醜聞之後，進行大規模裁員，使得海外的電視事業也變成只提供品牌，日本國內則負責開發、銷售業務。東芝目前擬出售位於青森縣三澤市的電視事業子公司「東芝映像解決方案」的大半股權，但東芝將要求收購廠商維持人員的雇用、據點及東芝的品牌等。
東芝1960年發售日本最早的彩色電視，現在「REGZA」液晶電視是其主力品牌，預估2016年在日本國內銷售達60萬台，但近年來業績持續縮小。東芝欲出售電視事業的消息傳出後，已有土耳其的「Vestel」以及中國的海信集團表示感興趣。
(中時)
關鍵字：東芝
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